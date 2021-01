Donald Trump se dit «scandalisé par la violence» au Capitole et appelle à la «réconciliation» (vidéo)

Le président sortant Donald Trump s’est dit jeudi « scandalisé par la violence, l’anarchie et la pagaille » perpétrées par ses sympathisants au Capitole mercredi. Il a également assuré vouloir une transition du pouvoir « sans accrocs » et a appelé à la « réconciliation ».

« À ceux qui ont commis des actes de violences ou de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez », a-t-il assuré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

« Le Congrès a certifié les résultats (de l’élection présidentielle). Une nouvelle administration prêtera serment le 20 janvier », a-t-il poursuivi, dans ce message qui marque un changement de ton très net par rapport à la veille. « Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accrocs », a-t-il ajouté, sans cependant jamais mentionner le nom de son successeur Joe Biden. « L’heure est à l’apaisement et à la réconciliation. »