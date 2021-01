Comité de concertation: pas de nouvelle mesure ni d’assouplissement en vue ce vendredi

Le comité de concertation se réunira ce vendredi à 14h. La réunion se tiendra en visioconférence. Il est donc peu probable qu’elle soit suivie d’une conférence de presse. Peu de changements sont attendus.

La dernière réunion du gouvernement fédéral et des entités fédérées remonte au 30 décembre quand des mesures ont été prises en dernière minute pour encadrer un peu plus les retours de vacances. Depuis lors, si les chiffres des contaminations et des admissions à l’hôpital continuent de baisser, il semble trop tôt pour envisager des assouplissements, et ce d’autant plus que certains pays d’Europe ont à nouveau renforcé leurs mesures.