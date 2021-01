Sodexo: le chiffre d'affaires chute de 27,1% au premier trimestre, plombé par le Covid

"La tendance à l'amélioration du chiffre d'affaires se poursuit ce trimestre, malgré l'arrivée de la deuxième vague en novembre dans la plupart" des pays où Sodexo est actif, estime Denis Machuel, directeur général du groupe dont les services vont de la restauration, l'accueil, l'entretien, le nettoyage et la maintenance technique d'installations, aux crèches et à la conciergerie.

Par secteur d'activité, le chiffre d'affaires s'est contracté sur un an de 34,6% dans "l'éducation" à 918 millions d'euros, de 31,6% dans les "entreprises et administrations" à 2,18 milliards d'euros, de 17,8% à 169 millions d'euros dans les "avantages et récompenses aux salariés" (titres restaurant...), et enfin de 8,9% dans la "santé et seniors" à 1,16 milliard.