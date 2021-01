Elio Di Rupo: «On espère pouvoir donner dans une quinzaine de jours des dates pour rouvrir certaines activités»

Je pense que le Premier ministre tentera peut-être de nous donner rendez-vous dans 15 jours, parce qu’à ce moment-là, on aura les effets des retours de vacances, et on y verra plus clair » a déclaré sur les ondes de Bel RTL Elio Di Rupo ce vendredi matin, quelques heures avant le prochain Comité de concertation.

Si les chiffres des contaminations et des admissions à l’hôpital continuent de baisser, il semble trop tôt pour envisager des assouplissements, et ce d’autant plus que certains pays d’Europe ont à nouveau renforcé leurs mesures. Les secteurs concernés par la fermeture de leur activité sont toutefois montés au créneau cette semaine pour réclamer une réouverture, ou à tout le moins que leur situation soit discutée vendredi, notamment les professions de contact (coiffeurs, salons de beauté, etc.)