«Est-ce que vous comprenez maintenant?»: LeBron James s’exprime après l’assaut du Capitole (photo)

Ce n’est pas toujours facile de savoir le programme des différentes plateformes de streaming pour les mois à venir. Si Netflix communique un peu plus à ce sujet (et encore, avec parcimonie), il faut bien avouer que pour les autres, c’est plus compliqué. C’est pourquoi on vous a établi une liste, non exhaustive, de ce que Prime Video a prévu pour cette année.