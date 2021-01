Hockey: ce sera finalement Las Palmas pour les Red Lions

Après l’annulation du stage de 3 semaines, prévu au Cap (Afrique du Sud), fin décembre, Shane McLeod et Adam Commens, le directeur technique national, cherchaient, en Europe, une alternative crédible pour organiser le camp hivernal des numéros 1 mondiaux. Et c’est finalement à Las Palmas, situé en zone orange, que l’équipe nationale messieurs préparera les Jeux olympiques de Tokyo en ce début d’année 2021. « Le groupe partira le samedi 16 janvier pour les Îles Canaries où les conditions et les infrastructures sont parfaites pour s’entraîner », précise Serge Pilet, le secrétaire-général de la Fédération. « Ensuite, aux alentours, du 1er février, l’équipe devrait rejoindre Valence pour disputer les 2 prochaines rencontres de Pro League, programmées les 5 et 6 février, face à l’Espagne. Mais nous devons encore discuter avec la FIH des modalités pratiques et sanitaires de ces matchs. C’est en tous les cas l’intention actuelle. Mais la situation sanitaire européenne et mondiale évolue tous les jours et nous préférons donc rester très prudents. Je ne suis d’ailleurs pas certain que nous ayons déjà réservé les tickets d’avion. »

De leur côté, les Red Panthers, qui ont déjà effectué un stage de 10 jours en Espagne (14 au 21 décembre) devraient partir, au mois de février, à Mannheim, où le club dispose d’un magnifique terrain recouvert par un immense dôme durant l’hiver. Les protégées de Raoul Ehren devraient y affronter l’équipe allemande dirigée par Xavier Reckinger, le 5, le 7 et le 8 février.