Sous l'effet du virus, le déficit de l'Italie grimpe à 9,4% au 3e trimestre

Sur la même période de 2019, le déficit s'était élevé à 2,2%. Pour l'ensemble de l'année 2020, le gouvernement italien prévoit que le déficit public bondira à 10,8% du PIB, contre 1,6% enregistré en 2019.

Cette forte hausse du déficit au troisième trimestre est due "à la réduction des recettes et à l'augmentation substantielle des dépenses, en raison des mesures de soutien mises en place pour contrer les effets de la crise économique et sanitaire sur les ménages et les entreprises", a commenté l'Istat.