Guy Thys désigné sélectionneur de l’équipe idéale des Diables Rouges (vidéo)

Plus tôt dans la semaine, les votes des internautes avaient plébiscité Michel Preud’homme au but, les défenseurs Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert et Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Enzo Scifo et Axel Witsel au milieu de terrain et Romelu Lukaku, Eden Hazard et Jan Ceulemans en attaque.

Les supporters ont encore jusqu’au 10 janvier pour élire « l’icône ultime du football belge ». En 1995, lors du centenaire de l’Union belge, l’URBSFA avait élu Paul Van Himst meilleur joueur belge de tous les temps. Vingt-cinq ans plus tard, il n’apparaît pas dans le onze rêvé des supporters.