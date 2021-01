Le Sporting de Charleroi pourrait rencontrer La Gantoise, Anderlecht vers Mouscron ou l’Union: le programme des huitièmes de finale de Coupe de Belgique est connu

Autres affiches probables des 8e de finale : Standard – Courtrai, Charleroi – La Gantoise, le derby limbourgeois entre Genk et Saint-Trond ou un duel entre le Beerschot et le vainqueur de Malines – RWDM.

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de Belgique, prévus du 9 au 11 février, a été effectué vendredi. Les 32 clubs encore engagés en 16e de finale, qui auront lieu début février, connaissent ainsi leur adversaire potentiel en cas de qualification. Les 8e de finale pourraient proposer un duel entre les deux derniers finalistes, le Club Bruges et l’Antwerp, tenant du titre ainsi qu’un derby bruxellois entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht.

Les 16e de finale de la Coupe de Belgique (6e tour) auront lieu les 2 et 3 février. Ils proposent un derby liégeois entre Seraing (D1B) et le Standard, un affrontement entre le RFC Liège (National 1) et le Sporting d’Anderlecht. Le Sporting de Charleroi accueillera Westerlo (D1B). L’Olympic (National 1), autre club carolo encore en lice, défiera Zulte Waregem.

Les duels OHL – Cercle de Bruges et Waasland-Beveren – Ostende seront les deux seuls entre équipes de D1A.

Trois clubs de National 2 ne remplissaient pas les conditions pour accueillir ces matches de Coupe de Belgique et sont donc obligés d’évoluer en déplacement. La Louvière se rendra à l’Antwerp, tenant du titre, Olsa Brakel ira au Club de Bruges et le FC Heur-Tongres jouera à La Gantoise.

On notera aussi les duels entre Malines et le RWDM (1B) ainsi qu’entre l’Union Saint-Gilloise (1B) et Mouscron.

Initialement programmés les 15, 16 et 17 décembre, les 16e de finale avaient été reportés une première fois aux 9 et 10 janvier en raison de la crise du Covid et de l’interdiction de jouer imposée aux clubs amateurs par le Comité de concertation, puis une seconde fois au début du mois de février.

Le report des 16e de finale a entraîné le déplacement de deux journées de Jupiler Pro League. Ainsi, la 30e journée de championnat, prévue les 12, 13, 14 et 15 mars, a été déplacée aux 9, 10 et 11 janvier. La 25e journée, programmée aux dates réservées aux 8e de finale de la Coupe, sera disputée les 19, 20 et 21 janvier.

Les 8e de finale de la Coupe auront lieu du 9 au 11 février, suivies par les quarts de finale du 2 au 4 mars, des demi-finales du 12 au 14 mars et de la finale le week-end des 24 et 25 avril.