Liège Airport enregistre une année record en 2020 malgré le coronavirus

"Le Covid-19 a considérablement touché le transport de passagers. Le transport de marchandises via les soutes des avions passagers a donc dû trouver des alternatives. Il y a eu une forte pression sur les avions full cargo, qui sont notre spécialité", expose Luc Partoune, CEO de Liège Airport.

Le confinement a également eu un effet direct sur les modes de consommation et s'est traduit par une forte augmentation de l'e-commerce. "Il est en très nette croissance chez nous puisque nous avons traité plus de 500 millions de colis cette année, contre un peu plus de 320 millions en 2019", ajoute le CEO.