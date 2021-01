ATP Antalya: David Goffin, éliminé en double, sera opposé à Nicola Kuhn au 2e tour du simple

David Goffin et le Français Pierre-Hugues Herbert ont été éliminés vendredi au 1er tour du double messieurs du tournoi de tennis ATP 250 d’Antalya, en Turquie épreuve sur surface dure dotée de 361.800 euros. Ils se sont inclinés 3-6, 6-0 et 12/10 dans le super tie-break face à la paire kazakhe composée d’Alexander Bublik et Andrey Golubev.

David Goffin (ATP 16) et Pierre-Hugues Herbert (ATP 83) s’étaient affontés jeudi au 1er tour du simple. Le Liégeois, qui a sauvé cinq balles de match dans le deuxième set, s’est imposé 3-6, 7-5, 6-0 en 2 heures et 3 minutes.

Au 2e tour, le numéro 1 belge sera opposé à l’Espagnol Nicola Kuhn (ATP 253). Celui-ci s’est qualifié vendredi à la suite de l’abandon de l’Allemand Matthias Bachinger (ATP 279). L’Espagnol menait 3-6, 6-3 et 4-1 lorsque l’Allemand, issu des qualifications, a jeté l’éponge.