D1A: Ilombe «Pelé» Mboyo passe de Courtrai à Saint-Trond

Ilombe Mboyo quitte Courtrai pour Saint-Trond, annonce le club limbourgeois vendredi. L’attaquant de 33 ans, qui arrivait en fin de contrat en juin à Courtrai, a marqué huit buts et distribué quatre passes décisives en 19 matches cette saison avec les Kerels.

« Avec l’arrivée de Mboyo, du haut de ses 1m90, Peter Maes dispose d’une option supplémentaire en attaque. Petit Pelé apportera également beaucoup d’expérience à l’équipe », écrit Saint-Trond sur son site internet.

« Petit Pelé » Mboyo met ainsi un terme à son deuxième mandat à Courtrai. Il avait débuté sa carrière professionnelle à Charleroi mais a percé au KVK lors de son premier bail au stade des Eperons d’or en 2010-2011. Après des passages à La Gantoise, Genk, Sion et au Cercle Bruges, l’ancien Diable rouge (2 sélections en 2012) est revenu au Stade des Eperons d’Or e, 2018 et avait été prêté six mois à Al Raed en Arabie Saoudite de janvier à juin 2019.