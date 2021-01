Karim Belhocine (SC Charleroi): «Ostende a posé des problèmes à beaucoup d’équipes»

Pour son premier match de 2021, le Sporting de Charleroi se rendra à Ostende ce samedi soir. Battus en fin de match à l’Antwerp pour finir 2020, les Zèbres tenteront de relancer la machine directement. « Ce sera une belle opposition. Ostende est une belle équipe et a posé des soucis à beaucoup d’équipes et on va faire ce qu’on peut pour réussir quelque chose là-bas », expliquait Karim Belhocine ce vendredi. « Vu le peu d’écart entre les différentes équipes dans ce championnat particulier, chaque rencontre est importante. »

Une fois n’est pas coutume, c’est avec un mini-stage que Charleroi a partiellement préparé son match à Ostende. « Habituellement, c’est vrai qu’après un stage, il reste une semaine complète avant de reprendre la compétition. Ici le stage lançait déjà la préparation du match à Ostende. Plus qu’une préparation de la suite de la saison, cétait une préparation de ce premier match. Mais c’était important de le faire, pour se retrouver, être ensemble. Cela permettait aussi de faire les choses comme on le voulait au niveau diététique. »

Pour cette rencontre à la Côte, Karim Belhocine sera toujours privé de Goranov, Nkuba, Ilaimaharitra et Diandy, tandis que Flanagan a le Covid-19. Le match risque de tomber trop tôt pour Fall. Rezaei sera lui dans la sélection sambrienne.