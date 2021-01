Le classement du Soulier d’Or belge dévoilé au fil des jours: deux joueurs du Standard figurent dans le top 20!

Hans Vanaken réussira-t-il un triplé historique ? C’est la question que tout le monde se pose en ce moment. En cas de nouvelle victoire au Soulier d’Or, le Brugeois serait le premier de l’Histoire à remporter ce trophée trois années de suite. Mais on n’en est pas encore là, car l’international belge a, cette année, pas mal de concurrents qui pourraient lui chiper la distinction. À commencer par Lior Refaelov et Raphael Holzauser, pour ne citer qu’eux.

Pour patienter jusqu’à la grande annonce, le quotidien anversois Het Laatste Nieuws, qui organise le concours, a décidé de dévoiler petit à petit le classement final. Cette semaine, après avoir dévoilé les joueurs arrivés entre la 41e et la 21e position, à savoir ceux qui ont récolté un, deux ou trois points, le média flamand a révélé les cinq joueurs entre la 20e et la 16e place. Et bonne nouvelle pour le Standard : deux Liégeois figurent dans ces places !

Il y avait déjà Arnaud Bodart (un point) et Merveille Bokadi (deux points) dans ce classement, il y a désormais deux Rouches de plus. Malgré sa grave blessure au genou, Zinho Vanheusden a réussi à se hisser à la 20e position, récoltant quatre points. Une belle récompense pour son début de saison réussi. Un peu plus haut, on retrouve le jeune Nicolas Raskin, véritable révélation de ces derniers mois. Le médian belge pointe à la 16e place avec six points, à égalité avec Tarik Tissoudali, du Beerschot.