Le nouvel entraîneur du Standard Mbaye Leye veut s’appuyer sur Mehdi Carcela: «Jugez-le sur ce que vous allez voir à partir de maintenant!»

Alors qu’il s’apprête à disputer sa première rencontre officielle à la tête du Standard de Liège, ce lundi face à Waasland-Beveren, Mbaye Leye a tenu à s’exprimer sur la situation de Mehdi Carcela. « Je voudrais que tout le monde juge Mehdi sur le Mehdi que vous allez voir à partir de maintenant », a expliqué le coach sénégalais.

L’ailier belgo-marocain vient de traverser plusieurs mois très compliqués, mais cette période est désormais derrière lui. S’il était plus souvent utilisé dans un rôle de remplaçant sous l’ère Montanier, l’arrivée du nouveau coach aurait rebattu complètement les cartes. Désormais, le Liégeois pourrait avoir bien plus de responsabilités qu’auparavant.

« Ne soyez pas nostalgique du Mehdi d’avant », a enchaîné l’ancien buteur. « Je veux clôturer ce chapitre. Mehdi prend ses responsabilités pour sortir le Standard de cette situation. Car il est le plus ancien ici. S’il joue 15 minutes, jugez-le là dessus. Ne me parlez plus du Mehdi qui a joué au Portugal et en Russie. Il recommence à 0. Il sait toute la confiance que j’ai en lui. Bien sûr que je compte sur Mehdi, un peu plus sur lui car il a les qualités qu’il faut. C’est un joueur concerné par ses responsabilités au Standard. »