Le variant du coronavirus est «hors de contrôle», selon le maire de Londres

« La situation à Londres est maintenant critique, avec une propagation du virus hors de contrôle », a indiqué l’élu travailliste dans un communiqué. « Nous manquerons de lits dans les deux prochaines semaines si la propagation du virus ne ralentit pas drastiquement », a-t-il poursuivi, demandant un soutien accru de la part du gouvernement. « Si nous n’agissons pas immédiatement, notre service national de santé pourrait être submergé et plus de personnes mourront », a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, le nombre de contaminations dépasse les 1.000 par 100.000 habitants dans la ville, où 7.034 personnes sont actuellement hospitalisées avec le Covid-19, soit 35 % de plus que durant le pic de la première vague en avril. Parmi elles, 908 ont été placées sous respirateur (+42 % entre le 30 décembre et le 6 janvier).

Plus d’1 million de personnes infectées la semaine dernière

Mardi, le Bureau national des statistiques avait estimé que plus de 1,12 million de personnes étaient infectées par le virus en Angleterre la semaine dernière, soit un habitant sur 50, et même un sur 30 à Londres. Pays d’Europe le plus durement touché avec plus de 78.000 morts, le Royaume-Uni table sur le confinement, entamé mercredi en Angleterre, ainsi qu’un programme de vaccination massive pour enrayer la propagation du virus.