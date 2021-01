Tests, auto-écoles, coiffeurs…: les décisions prises par le Comité de concertation

– Les voyages non essentiels déconseillés . « Il y aura davantage de contrôles du respect de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine après un voyage non essentiel. Les contrôles seront également renforcés lors du retour des voyageurs sur les routes. Les règles en vigueur concernant les voyages resteront applicables au moins jusqu’après les vacances de Carnaval ».

– La vaccination s’accélère . « Le Comité de concertation demande à la task force en charge de la vaccination d’accélérer la cadence de vaccination et de la rendre plus efficace ».

– Davantage de tests . « Les ministres de la Santé et la task force Testing sont chargés d’augmenter le nombre de tests PCR et de tests antigéniques dans le cadre de la capacité de test actuelle ».

– Vigilance dans l’enseignement . « Il faudra être plus attentif au respect des mesures sanitaires et de quarantaine chez les enfants en âge scolaire, notamment les enfants scolarisés de nos pays voisins qui connaissent une situation épidémiologique moins favorable ».

Des perspectives pour les indépendants

Le Comité a un mot particulier pour les indépendants et entrepreneurs. Il a demandé au conseil d’experts (GEMS) d’établir « un calendrier de réouverture » et « d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires étaient nécessaires ». Le Codeco attend « des propositions concrètes pour encourager la motivation de la population en cette période difficile. »

Le ministre de Classes moyennes et des Indépendants, David Clarinval (MR) a donc obtenu ce pour quoi il plaidait dans les colonnes du Soir ce vendredi. Le ministre s’avance même déjà sur l’ordre des priorités : « Il est acquis que les métiers de contact (coiffeurs, esthéticiennes) rouvriront en premier. Cela signifie que si la courbe de contamination conserve le rythme actuel, le comité de concertation du 22 pourra décider de rouvrir les métiers de contact. Cela pourra se faire fin janvier ou début février. »

Un autre ministre nuance : « Ce n’est pas la décision qui a été prise. Il a été acté de les rouvrir ‘dès que possible’. On n’est surtout pas sûr que les chiffres seront à la hauteur des attentes dans quinze jours. »

Permis de conduire

Une certitude par contre, les auto-écoles vont rouvrir. Ou plutôt les centres d’examens. « Il y a des centaines de personnes qui attendent leur permis de conduire », explique le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). « Soit de le retrouver. Soit de l'obtenir. Mais ce n'est pas à proprement parler un assouplissement. »

Le Comité de concertation se réunira à nouveau le 22 janvier et espère qu’il sera alors possible de mieux évaluer l’impact des retours de voyages, des fêtes de fin d’année et de la réouverture des écoles.