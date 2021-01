Coronavirus: vers une réouverture des salons de coiffure dès la fin janvier ?

Le Comité a eu un mot particulier pour les indépendants et entrepreneurs ce vendredi. Il a demandé au conseil d’experts (GEMS) d’établir « un calendrier de réouverture » et « d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires étaient nécessaires ». Le Codeco attend « des propositions concrètes pour encourager la motivation de la population en cette période difficile. »

Le ministre de Classes moyennes et des Indépendants, David Clarinval (MR) a obtenu ce pour quoi il plaidait dans les colonnes du Soir ce vendredi. Le ministre s’avance même déjà sur l’ordre des priorités : « Il est acquis que les métiers de contact (coiffeurs, esthéticiennes) rouvriront en premier. Cela signifie que si la courbe de contamination conserve le rythme actuel, le comité de concertation du 22 pourra décider de rouvrir les métiers de contact. Cela pourra se faire fin janvier ou début février. »

Un autre ministre nuance : « Ce n’est pas la décision qui a été prise. Il a été acté de les rouvrir ‘dès que possible’. On n’est surtout pas sûr que les chiffres seront à la hauteur des attentes dans quinze jours. »