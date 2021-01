Alexander De Croo: «On aperçoit la lumière au bout du tunnel»

Le comité de concertation a décidé vendredi de maintenir les mesures en vigueur pour combattre le coronavirus. Une nouvelle réunion est prévue le 22 janvier. Le « GEMS », qui réunit les experts, est chargé d’établir un calendrier de réouverture et d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires sont nécessaires.

Invité sur le plateau de RTL Info, Alexander De Croo explique pourquoi aucun assouplissement (à part la réouverture des auto-écoles) n’ont été annoncés : « Je pense que c’est trop tôt. Les chiffres sont assez bons, mais il est trop tôt pour pouvoir dire que la période de Noël, les retours des vacances et le variant britannique n’ont pas eu d’effet ». En effet, la diminution des indicateurs a ralenti, pointait ce matin le Centre de crise.

« On doit rester très prudent. On est parvenus à passer du plus mauvais élève européen à être un des seuls qui gère bien, et je veux garder cette situation. Essayons de garder patience et de bien décider ce qu’on fait. Mais on voit la lumière au bout du tunnel, le vaccin donne des perspectives. Une grande partie de la population, dont des jeunes, sera vaccinée cet été. Maintenant qu’on a testé la technique, on peut aller plus vite », explique le Premier ministre.