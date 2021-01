David Goffin affrontera l’Espagnol Kuhn au 2e tour à Antalya: «Un jeune avec de bonnes frappes»

«C’est toujours mieux de commencer l’année par une victoire », a-t-il poursuivi, « même si je suis toujours en mode préparation avec mon coach et mon préparateur et que je suis venu ici pour continuer à mettre en place ce que l’on a travaillé aux entraînements. Je savais que ce serait difficile. Parfois, c’est trop beau que dès les premiers jeux de l’année que tout se mette très bien et que ce soit parfait. Mais je me suis accroché et dans le troisième set, j’ai vraiment très bien joué. Je bougeais bien, je jouais plus juste, je réfléchissais moins, tout était plus spontané et cela fait toute la différence. Parfois, ce sont des matches comme ça qui peuvent apporter de la confiance et constituer un déclic pour la suite.»