La tempête Filomena recouvre l’Espagne de neige (photos)

A Madrid, les enfants faisaient des bonshommes de neige ou jouaient sous des palmiers recouverts de neige tandis que les passants, surpris, prenaient des photos d’une ville très rarement recouverte de neige.

Les régions de Madrid, de Castille-La Manche (centre) ou de Valence (est) étaient les plus affectées par les chutes de neige.

Selon l’AEMET, 20 centimètres de neige devraient en moyenne encore tomber samedi à Madrid et sur le plateau du centre du pays et jusqu’à 50 centimètres pourraient recouvrir les zones les plus en altitude dans cette zone.

AFP

AFP

La neige a perturbé la circulation sur 336 routes, selon l’autorité des transports. 300 camionneurs bloqués ont notamment dû passer la nuit de jeudi à vendredi sur un parking près de Cuenca (centre).

Le trafic ferroviaire entre Madrid et Valence était aussi perturbé, selon la compagnie de chemins de fer Renfe.

La mairie de la ville historique de Tolède ou celle d’Albacete ont même dû demander l’aide de l’armée pour déneiger.

AFP

AFP

Selon les prévisions météorologiques, la tempête Filomena, à l’origine de ce rare épisode neigeux, va se déplacer vers le nord-est dimanche, ce qui va entraîner une diminution des chutes de neige même si les températures vont rester exceptionnellement basses.

Un record national, non-officiel, de -34,1ºC avait été enregistré mercredi à plus de 2.000 mètres d’altitude au niveau de la station météorologique privée du Clot de la Llança, dans le centre des Pyrénées espagnoles.