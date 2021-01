Météo: double alerte de l’IRM, routes glissantes et brouillard givrant sur tout le territoire

Cette nuit, des plaques de glace et de givre se formeront dans de nombreuses régions et pourront rendre les routes glissantes et dangereuses. Des brumes et brouillards givrants parfois denses se formeront dans de nombreuses régions et réduiront par endroits fortement la visibilité. Cette nuit Ce soir, quelques faibles précipitations résiduelles se produiront encore par endroits dans le sud, sous forme de neige en Ardenne. Ailleurs, le temps sera sec. Quelques éclaircies passagères se développeront sur le nord du pays.

Cette nuit, le temps redeviendra généralement sec avec quelques éclaircies. Brumes, brouillards givrants et nuages bas se formeront ensuite dans de nombreuses régions, ainsi que des plaques de glace et de givre. Les températures redescendront entre -1 et -4 degrés sur l'ouest et le centre du pays, entre -4 et -6 degrés en Ardenne, et seront parfois inférieures à -6 degrés sur hauts plateaux enneigés de l'est du pays. Le vent deviendra faible de direction variable.

Samedi Samedi, le temps sera calme et assez froid. Quelques éclaircies pourront faire leur apparition mais la grisaille persistera par endroits, surtout dans les régions de plaine. Les maxima seront proches de +3 degrés en bord de mer, +1 ou +2 degrés dans de nombreuses régions et -2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le vent sera faible de direction variable.