Auto-écoles, sports, coiffeurs…: ce que les Belges peuvent faire (ou pas)

Le Comité de concertation a décidé vendredi de maintenir les mesures en vigueur pour combattre le coronavirus. Une nouvelle réunion est prévue le 22 janvier. Le « GEMS », qui réunit les experts, est chargé d’établir un calendrier de réouverture et d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires sont nécessaires.

Dans le fondamental et le secondaire, les maternelles, primaires et le 1er degré secondaire se font en présentiel à 100 %. Les 2e et 3e degrés du secondaire en présentiel au maximum à 50 % au moins jusqu’aux vacances de Carnaval.

Voyages

Les voyages non essentiels restent vivement déconseillés. Là encore, il y aura davantage de contrôles du respect de l’obligation de test et de quarantaine après un retour. Les contrôles sur les routes seront renforcés. Les règles resteront d’application jusqu’après les vacances de carnaval « au moins ».

Vaccination

Le Comité de concertation a demandé à la task force en charge de la vaccination d’accélérer la cadence.

Tests

Les ministres de la Santé et la task force Testing sont chargés d’augmenter le nombre de tests PCR et antigéniques dans le cadre de la capacité actuelle.

Auto-écoles

Une exception est faite pour les auto-écoles qui pourront rouvrir. Les auto-écoles, représentées entre autres par Federdrive, se donnent quelques jours afin de pouvoir relancer l’activité et accueillir des gens qui attendent parfois depuis des mois pour obtenir le permis de conduire.

Les contacts sociaux

Les contacts sans distanciation (contacts rapprochés) sont toujours limités à maximun une personne par membre de la famille. Les familles ne peuvent inviter qu’un contact rapproché à la fois.

Les personnes qui vivent seules peuvent inviter un contact rapproché et une autre personne (toujours la même, avec distanciation) mais pas en même temps.

Les rassemblements dans le domaine public sont limités à maximum 4 personnes.

Les déplacements

Le couvre-feu est maintenu entre 22h et 6h en Wallonie et à Bruxelles, entre minuit et 5h en Flandre. Les déplacements non essentiels restent autorisés en journée.

Les loisirs

Tous les établissements sont fermés, en ce compris parcs animaliers, casinos, paris, saunas, jacuzzis, discothèques, salles de fête, parcs d’attractions, plaines de jeux intérieures, bowlings, salons…

Les bibliothèques et musées restent ouverts.

Les sports

Les piscines restent ouvertes. Les patinoires, salles de sport et salles de fitness restent fermées. Tous les entraînements et les compétitions pour les amateurs sont suspendus, sauf les entraînements pour les moins de 12 ans.

Les entraînements et les compétitions pour les professionnels sont maintenus, sans public.

La restauration

Tous les restaurants et bars, y compris dans les hôtels (les repas doivent être pris en chambre) restent fermés. Les services de repas à emporter sont autorisés jusqu’à 22 heures.

La vente de boissons alcoolisées est interdite de 20 heures à 5 heures.

Les commerces

Les commerces (essentiels et non essentiels) restent ouverts, dans le respect d’un protocole strict (shopping individuel, 30 minutes maximum, un client par 10m2, port du masque obligatoire, gel désinfectant…).

Les marchés restent ouverts, mais la consommation de nourriture et de boissons est interdite.

Les commerces de contact (coiffeurs, centres esthétiques, massages, bien-être…) restent fermés.

Et les coiffeurs ?

Le Comité a eu un mot particulier pour les indépendants et entrepreneurs. Il a demandé au conseil d’experts (GEMS) d’établir « un calendrier de réouverture » et « d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires étaient nécessaires ». Le Codeco attend « des propositions concrètes pour encourager la motivation de la population en cette période difficile. »

Le ministre de Classes moyennes et des Indépendants, David Clarinval (MR) a obtenu ce pour quoi il plaidait dans les colonnes du Soir ce vendredi. Le ministre s’avance même déjà sur l’ordre des priorités : « Il est acquis que les métiers de contact (coiffeurs, esthéticiennes) rouvriront en premier. Cela signifie que si la courbe de contamination conserve le rythme actuel, le comité de concertation du 22 pourra décider de rouvrir les métiers de contact. Cela pourra se faire fin janvier ou début février. »

Réévaluation le 22 janvier

Le prochain Comité de concertation aura lieu le 22 janvier. A ce moment-là, il sera possible de mieux évaluer l’impact des retours de voyage, des fêtes de fin d’année et la réouverture des écoles, conclut le communiqué.