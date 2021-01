Jordan Lukaku sur son frère Romelu: «Il n’est pas vraiment apprécié à sa juste valeur en Belgique»

E

st-ce que la réussite actuelle de votre frère Romelu vous surprend ?

Non, pas du tout. Je sais ce dont Romelu est capable. Je le connais depuis toujours, je sais comment il travaille. Tout le monde savait déjà qu’il a la capacité de mettre beaucoup de buts, mais je crois que certains ont découvert récemment que son jeu dos au but avait considérablement évolué depuis qu’il est à l’Inter. Quand il était à Manchester, on ne l’utilisait pas de la même manière avec des attaquants de pointe mis sur le côté, des droitiers à gauche et des gauchers à droite qui rentraient dans le jeu pour tirer plutôt que de déborder pour centrer. Là, il s’épanouit davantage dans le 3-5-2 de Conte avec des ailiers qui savent centrer, des milieux qui jouent avec lui en soutien. Puis il sait faire tourner le jeu et a toujours cette vitesse pour aller chercher la profondeur. Avec les armes qu’il a dans son équipe, ses qualités ressortent davantage.

Quand il déclare qu’il pourrait arrêter après l’Euro, vous le croyez ? Ou vous êtes peut-être déjà dans le secret des dieux ?

C’est possible, en effet. Ou alors il va vouloir peut-être rajouter une Coupe du monde à son tableau de chasse parce qu’elle va suivre rapidement. Après, seul lui le sait. Je ne crois pas qu’il soit vraiment apprécié en Belgique, du moins pas à sa juste valeur. Ses prestations font qu’il ne peut pas être ignoré, bien sûr, même par les sceptiques de la première heure. Ceux-là ne sont pas obligés de l’aimer mais ils sont forcés de constater que ses chiffres sont bons.

