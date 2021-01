Open d’Australie: les huit joueurs belges engagés en qualifications fixés sur leur sort

Huit Belges disputeront du 10 au 13 janvier les qualifications de l’Open d’Australie, dont le tirage a été effectué samedi. Ruben Bemelmans, Arthur De Greef et Kimmer Coppejans disputeront les qualifications du simple messieurs délocalisées à Doha au Qatar, tandis que Greet Minnen, Ysaline Bonaventure, Marie Benoit, Lara Salden et Maryna Zanevska sont engagées en qualifications du simple dames, déplacées à à Dubaï aux Émirats arabes unis.

A noter que s’ils passent tous deux le premier tour, Coppejans et De Greef se retrouveront pour un duel belgo-belge au 2e tour.

Chez les dames, Greet Minnen (WTA 110), 23 ans et 3e tête de série du tableau qualificatif, sera opposée à l’Australienne Alexandra Bozovic (WTA 454), 21 ans et bénéficiaire d’une wildcard. Lara Salden (WTA 246), 21 ans, débutera également contre une joueuse australienne invitée, en l’occurrence Olivia Gadecki (WTA 1032), 18 ans. Idem pour Marie Benoit (WTA 237), 25 ans, opposée à Seone Mendez (WTA 277), 21 ans. Maryna Zanevska (WTA 252), 27 ans, entamera son tournoi par un duel face à la Roumaine Laura Ioana Paar (WTA 193), 32 ans. Enfin, Ysaline Bonaventure (WTA 122), 26 ans et 13e tête de série, affrontera la Serbe Natalija Kostic (WTA 191), 26 ans.