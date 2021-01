Changement d’équipementier pour les frères Borlée: ils quittent Nike pour Puma

Encore un peu de changement pour la fratrie Borlée. Après le passage de Jacques Borlée et de son groupe d’entraînement vers la ligue flamande, voilà que les frères Kevin, Jonathan et Dylan vont changer d’équipementier.

Le trio quitte Nike après plus de dix ans pour s’engager auprès de Puma avec lequel ils ont signé pour deux années. Depuis quelque temps, la marque européenne se fait de plus en plus présente dans l’athlétisme. En 2019 par exemple, le prodige du saut à la perche Armand Duplantis avait rejoint le giron de Puma.