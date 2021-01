En 2021, Caleb Ewan veut gagner des étapes sur chacun des trois grands tours

La tempête balaie les côtes espagnoles, Caleb Ewan est donc demeuré quelques heures de plus dans son appartement monégasque plutôt que de rejoindre le premier stage préparatoire de l’équipe Lotto-Soudal, à Oliva (la « bulle » des sprinters y sera à l’œuvre durant une douzaine de jours alors que deux autres groupes, respectivement les spécialistes des classiques et les grimpeurs, seront localisés à Javea et Denia). Ce week-end, avant de faire le point avec la presse via la plateforme numérique Teams, l’Australien s’est ainsi astreint à une longue sortie d’entraînement dans l’arrière-pays niçois, avec ses équipiers et voisins principautaires Philippe Gilbert et Tim Wellens, plutôt qu’inutilement affronter les frimas qui glacent la péninsule ibérique.

Crise sanitaire oblige, le sprinter né à Sydney n’est pas rentré au pays ces derniers temps, d’autant que le Tour Down Under, habituel point de repère de début de campagne pour lui, a été annulé. C’est à Valence (24 janvier), si le virus le veut bien, que s’ouvrira normalement sa troisième saison sous le maillot Lotto. Vainqueur de deux étapes lors du dernier Tour de France (à Sisteron et Poitiers) puis du Grand Prix de Schoten juste avant la tombée du rideau sur une saison unique, le coureur né de mère coréenne, au style atypique (centre de gravité très bas, aérodynamisme affûté) et aux jarrets emplis de glycérine approche, à 26 ans, de la plénitude de son potentiel, au cœur d’une formation belge taillée pour ses ambitions. « J’ai grandi en tant que leader ces deux dernières saisons, parce que j’évolue dans les conditions idéales pour cela. Lotto-Soudal ne vise pas le meilleur classement général dans les grands tours, l’approche de course est agressive, le but est d’aller chercher la victoire du jour le plus souvent possible. »

Un challenge très original

En 2021, si le calendrier n’est plus bousculé par la pandémie et retrouve une forme de classicisme, le finisseur australien visera les succès d’étapes dans… les trois grands tours, Giro, Grande Boucle et Vuelta dans l’ordre chronologique. « Lever les bras, la même année, sur ces trois épreuves, est mon grand objectif de la saison. Un truc un peu original, que peu de coureurs ont réussi dans l’histoire. Si je réussis à remporter un sprint au moins en Italie (il en a déjà gagné trois par le passé, en 2017 et 2019) et un autre minimum en France (il en est à cinq dans l’Hexagone, en 2019 et 2020), alors ma participation à la Vuelta (où il a gagné une étape en 2015) aura du sens. Je suis un winner, mon but n’est pas d’arriver à Milan, paris ou Madrid mais de m’imposer le plus vite et le plus souvent possible. » Relever ce défi passionnant lui permettrait de rejoindre dans les palmarès l’Espagnol Miguel Poblet (1956) et les Italiens Pierino Baffi (1958) et Alessandro Petacchi (2003).