«Insupportable», «insulte à la démocratie»: l’opposition dénonce la cacophonie du dossier de la taxe kilométrique à Bruxelles

L’opposition au Parlement bruxellois n’a pas manqué de réagir samedi aux propos tenus par Paul Magnette dans le journal L’Echo. Le président du PS a assuré que le projet de taxe kilométrique pour l’ensemble des véhicules ne serait pas mis en œuvre sous la législature actuelle. Dans la foulée, le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a rappelé que le projet était bien déposé pour cette législature, mais ouvert à la concertation.

Pour le cdH bruxellois, « une telle déclaration ajoute de la cacophonie et de l’obscurité dans un dossier sensible. On a donc un président de parti qui s’essuie les pieds sur l’institution bruxelloise, ses décisions, son budget 2021 et son ministre-Président. Quelle insulte à la démocratie », s’indigne Christophe De Beukelaer, dans une réaction adressée à l’agence Belga. Le député humaniste annonce le dépôt d’une question d’actualité pour la commission Finances de ce lundi 12 janvier. « Le double discours du PS est insupportable », estime-t-il.