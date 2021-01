D1A: Mouscron s’incline à Zulte Waregem et reste lanterne rouge du championnat (1-0)

Zulte Waregem s’est imposé 1-0 face à Mouscron dans un match de la 30e journée de Jupiler Pro League, avancée après le report des 16es de finale de la Coupe de Belgique au 2 et 3 février, samedi. Jelle Vossen (9e) a inscrit le seul but de la rencontre et a offert un troisième succès de rang au Essevee.

La première occasion de la partie était à mettre à l’actif de Mouscron mais la passe en retrait de Tabekou vers Da Costa, tous les deux oubliés par la défense, était captée par Bostyn (8e). Sur l’action suivante, Zulte Waregem se montrait plus efficace et ouvrait le score via Jelle Vossen (9e). L’attaquant flandrien devait ensuite quitter ses équipiers sur blessure quelques minutes plus tard (16e).