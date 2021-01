Joël Robert, légende belge du motocross, dans un état critique

Cela fait plusieurs années que l’ancien champion du monde (77 ans) connaît de gros problèmes de santé. Diabétique, victime de cinq AVC, Joël Robert rencontre, depuis quelques mois, des soucis cardiaques et pulmonaires.

Joël Robert a remporté six titres mondiaux en motocross et décroché 50 victoires en Grand Prix. Il a fallu une trentaine d’années pour que ses records soient battus par Stefan Everts. Il est aussi le créateur des 12 Heures de la Chinelle, un enduro dont le concept unique au monde attire des dizaines de milliers de spectateurs chaque année depuis plus de quarante ans.