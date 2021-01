Une tempête de neige paralyse l’Espagne et fait trois morts (vidéo)

La neige se faisait samedi en fin d’après-midi un peu plus rare sur le centre du pays, se déplaçant vers le nord-est, après 36 heures chaotiques où les bourrasques neigeuses ont semé la pagaille sur les axes routiers, ferroviaires et aériens, obligeant les autorités à demander à la population de rester chez elle.

Les flocons devraient bientôt laisser place au froid et à la glace en Espagne, où une tempête de neige d’une intensité historique a fait trois morts samedi et continue de paralyser une partie du pays, en particulier la capitale Madrid, avec peu d’espoir d’amélioration dans l’immédiat.

« Évitons les déplacements et suivons les indications des services d’urgence. Faisons preuve de la plus grande vigilance face à la tempête Filomena », a tweeté le Premier ministre Pedro Sanchez.

Le roi et la reine d’Espagne ont eux fait part sur le même réseau social de « leur douleur » et de leur « préoccupation » après avoir pris connaissance des victimes de la tempête, demandant « la plus grande vigilance face aux risques de la glace et de la neige ».