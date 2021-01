Ostende-Charleroi: Rezaei redonne espoir aux Zèbres (3-2, direct)

Pour son premier match de 2021, le Sporting de Charleroi, actuellement troisième du classement avec 33 points, se rend à Ostende (10e avec 25 points) ce samedi soir. Battus en fin de match à l’Antwerp pour finir 2020, les Zèbres tenteront de relancer la machine directement.

« Ce sera une belle opposition. Ostende est une belle équipe et a posé des soucis à beaucoup d’équipes et on va faire ce qu’on peut pour réussir quelque chose là-bas », expliquait Karim Belhocine ce vendredi en conférence de presse.