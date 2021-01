Un vent nouveau et un ADN propre au Standard: Mbaye Leye a rendu le goût du jeu aux Rouches

Si les températures hivernales offrent un froid de plus en plus intense, la chaleur est de retour en bord de Meuse. Celle qui a remis de la joie dans les jambes des Rouches, bien décidés à placer les derniers mois de 2020 entre parenthèses. Fini de baisser la tête aux entraînements, place au plaisir de taper dans le cuir. Un vent nouveau nommé Mbaye Leye, intronisé lundi passé et d’ores et déjà tourné vers un autre style, celui que tous les supporters attendent.

Si le mot ADN a vu son sens s’étioler au fil des décennies, l’engagement sera toujours obligatoire pour convaincre les partisans liégeois. « Passion, fierté, ferveur ». Trois mots posés par un coach qui, depuis son arrivée, ne cesse de prôner des valeurs de solidarité et de rassemblement. S’amuser lors des séances, prendre le temps de se comprendre et gonfler la confiance via des paroles, des gestes simples. Sur papier, le quotidien. Au Standard, un retour.