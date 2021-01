Nouvelle variante du coronavirus: «On doit prendre des mesures extrêmement fortes», plaide Emmanuel André (vidéo)

Deux cas supplémentaires du variant britannique du coronavirus ont été détectés en Belgique. « Aujourd’hui on peut estimer qu’il y a probablement beaucoup plus de personnes qui portent cette souche plus virulente », selon le virologue.

Le système de surveillance nécessite que les patients soient testés, que ces échantillons arrivent dans une plateforme de séquençage, qu’on puisse analyser ces génomes, les comparer avec les autres génomes qui circulent. Aujourd’hui ces deux cas supplémentaires ont été dépistés juste avant Noël, donc c’est un système qui a du retard » a expliqué Emmanuel André sur le plateau du JT de la RTBF. « Aujourd’hui on peut estimer qu’il y a probablement beaucoup plus de personnes qui portent cette souche plus virulente du virus en Belgique. »

« On a une vue sur le nombre des personnes qui sont rentrées de pays où cette nouvelle variante du virus circule amplement, donc on peut prédire qu’un grand nombre de personnes sont arrivées en Belgique avec cette fameuse souche et à qui on demande à tout prix de respecter les mesures de quarantaine. »

La troisième ville d’Australie, Brisbane a entamé samedi son premier jour de confinement décrété par les autorités après la découverte d’un premier cas du variant britannique du Covid-19. Le virologue plaide pour qu’en Belgique aussi, des mesures soient prises.