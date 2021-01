Liga: Barcelone gagne à Grenade et recolle au classement, Messi et Griezmann voient double (0-4, vidéos)

Le duo d’étoiles brille fort : avec un but opportuniste (12e) et une reprise parfaitement dosée (64e) le champion du monde français a joué à qui mieux mieux avec son capitaine argentin, lui aussi double buteur, sur une passe de Griezmann (35e) et sur un coup franc direct millimétré (43e), trois jours après son doublé contre Bilbao (3-2).

Un an jour pour jour après le début de la longue débandade catalane en Arabie Saoudite en Supercoupe d’Espagne, avec le limogeage d’Ernesto Valverde et la nomination de Quique Setién, le Barça renaît en 2021.