Grave blessure pour Axel Witsel, Eden Hazard titulaire: le week-end des Diables rouges en vidéos

Benito Raman et Schalke 04 ont remporté leur première victoire en Bundesliga depuis presque un an en battant sèchement Hoffenheim 4-0. Sebastiaan Bornauw et Cologne ont a contrario bu la tasse à Fribourg, s’inclinant 5-0.

Angleterre

Pas de Premier League en Angleterre, mais plutôt des matches de 32es de finale de FA Cup où les grandes écuries n’ont pas véritablement tremblé. Manchester City a pris le dessus sur Birmingham (D2) grâce notamment à son capitaine Kevin De Bruyne, qui a délivré une nouvelle passe décisive. Score final : 3-0.

Qualification également pour Toby Alderweireld avec Tottenham qui n’a laissé aucune chance au FC Marine, pensionnaire de 8e division anglaise (0-5).

Leander Dendoncker a fait son retour dans le onze de Wolverhampton qui a renoué avec la victoire. Les Wolves se sont imposés 1-0 face à Crystal Palace, où Christian Benteke et Michy Batshuayi étaient associés en pointe de l’attaque.

À noter également le quart d’heure de jeu disputé par Divock Origi avec Liverpool face aux jeunes pousses d’Aston Villa. Le Belge est monté au jeu alors que le score de victoire 1-4 était déjà acquis pour les Reds.

Espagne

Eden Hazard a retrouvé une place de titulaire dans l’effectif du Real Madrid samedi lors de la 18e journée de Liga. Malheureusement, lui et Thibaut Courtois n’ont pas pu goûter à la victoire puisque le match contre Osasuna s’est fini sur un match nul 0-0. Hazard n’avait plus été titularisé depuis le 28 novembre dernier. Le Real (37 points) voit Barcelone, vainqueur 0-4 à Grenade, revenir à 3 points.

La Real Sociedad, avec Adnan Januzaj dans le dernier quart d’heure, a connu la défaite à Séville, s’inclinant sur le score de 3-2.

Italie

Romelu Lukaku n’a pas trouvé le chemin des filets ce week-end, et l’Inter Milan, celui de la victoire. Les Nerazzurri ont en effet concédé le partage 2-2 face à l’AS Rome dans le cadre de la 17e journée de Serie A. Au classement, l’Inter Milan reste deuxième avec 37 points et compte désormais trois points de retard sur l’AC Milan, leader. L’AS Rome elle garde sa troisième place avec 34 unités.

Du côté de l’AC Milan, Alexis Saelemaekers manquait toujours à l’appel tout comme Dries Mertens à Naples.

France

Duel de Diables rouges ce samedi lors de la 19e journée de Ligue, mais pas de vainqueur. Jérémy Doku et Rennes ont longtemps cru s’imposer, mais ont finalement partagé l’enjeu avec l’Olympique lyonnais de Jason Denayer (2-2). Ce dernier a d’ailleurs inscrit le but de l’égalisation à la 83e minute de jeu. Au classement, Rennes (33 points) partage la 4e place avec Monaco alors que Lyon reste en tête de la Ligue 1 avec 40 points mais voit le PSG et Lille, respectivement vainqueurs face à Brest (4-0) et Nîmes (0-1), revenir à un point.