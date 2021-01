Coronavirus: vers une campagne de vaccination de masse dès mars en Flandre?

Après la campagne de vaccination accélérée déjà annoncée par le Premier ministre De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, deux ministres flamands arrivent avec des nouvelles encore plus encourageantes. Selon le ministre flamand du bien-être Wouter Beke et son collègue Bart Somers, chaque Flamand peut se faire vacciner avant l’été, si les livraisons sont effectuées chez nous, indique Het Laatste Nieuws.

« Vacciner 3 à 7 millions de personnes en 30 jours » Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) a annoncé dimanche que d’ici quelques mois la Belgique pourrait réclamer 10 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer, qui seront probablement livrées au cours du deuxième trimestre de cette année. Cela pourrait accélérer considérablement la stratégie de vaccination. Mais alors que Frank Vandenbroucke reste prudent pour évoquer une date de début d’un retour à « la liberté », ses collègues flamands Wouter Beke (CD&V) et Bart Somers (Open Vld) semblent plus optimistes. Ils ont assuré que la Flandre sera prête à temps pour la vaccination de masse dès le début du mois de mars. « Si les 120 centres sont actifs en Flandre, nous pourrons vacciner 140 000 personnes par jour », a déclaré le ministre flamand de l’Intérieur Bart Somers (Open Vld) lors de l’émission « De Zevende Dag ». « Nous pouvons doubler ce chiffre sans problème et si nous le pouvons, nous le ferons (s’il y a suffisamment de doses, ndlr) ». Selon M. Beke, la Flandre peut « vacciner 3 à 7 millions de personnes en 30 jours ». Cela signifierait que tous les adultes flamands pourraient être vaccinés avant l’été, bien que, pour plus de clarté, cela dépende de la livraison des vaccins. Mais la capacité sera déjà là, promettent-ils.