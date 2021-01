Catherine Fonck sur la vaccination: «On est extrêmement lent et très en retard»

Catherine Fonck était l’invité de la matinale de Bel RTL. La cheffe de groupe CDH à la Chambre est revenue sur la campagne de vaccination actuelle.

Pour elle, « quand on se compare aux autres pays, y compris en Europe, on se rend compte qu’on est extrêmement lent et très en retard ». La Démocrate humaniste ajoute : « Regardez un petit peu l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, l’Estonie, la Slovaquie, sans parler d’Israël qui a vacciné 20 % de sa population. Soyons très clairs : on doit accélérer, parce que c’est une véritable course contre la montre avec ce virus. La première semaine, ils ont dit que c’était une semaine test. On a vacciné 700 personnes sur 10.000 doses reçues. Mais la semaine dernière, on a reçu plus de 80.000 doses, et on a vacciné que 20.000 personnes. Quand je vois que toutes ces doses sont stockées dans des congélateurs, je me dis que ça ne sert à rien… Alors, peut-être que dans les maisons de repos, on ne peut pas aller plus vite, mais ces 60.000 doses auraient dû être utilisées, ne serait-ce que pour le personnel soignant, ou les personnes de plus de 65 ans qui ne sont as en maison de repos. »