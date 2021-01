Voici les voitures les plus vendues chez nous en 2020

La Citroën C3 était la voiture la plus populaire en Belgique l’an dernier suivie par la Fiat 500, la VW Golf, la Renault Clio et la Mercedes classe A, selon une analyse de Febiac, la fédération du secteur automobile.

En 2020, 10.420 nouvelles Citroën C3 ont été vendues pour 9.110 Fiat 500, 8.937 Golf, 8.346 Clio et 8.120 Mercedes classe A.

En Flandre, la VW Golf a été le modèle le plus populaire suivi par la Volvo XC40 et la Skoda Octavia. Les Wallons ont privilégié la Citroën C3 suivie par la Dacia Duster et la Dacia Sandero. A Bruxelles, le modèle le plus populaire était la Mercedes classe A, suivie par la Fiat 500 et la Citroën C3.