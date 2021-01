La presse espagnole s’impatiente pour Eden Hazard: «Aucune trace du crack qu’il devait être au Real Madrid»

Eden Hazard était titulaire ce samedi dans le onze du Real Madrid pour affronter Osasuna. Une rencontre qui s’est conclue sur le score de 0-0 et où le Diable rouge n’a pas véritablement su s’exprimer. S’il revient de blessure et enregistrait là sa première titularisation depuis deux mois, Hazard ne convainc décidément pas en Espagne, où la presse ne cache plus son impatience.

« Qu’on le veuille ou non, la réalité est qu’Hazard n’a toujours pas commencé son aventure au Real Madrid », écrit le quotidien Marca. « Les vacances, les blessures, le manque de temps de jeu, l’état du terrain… Il semble qu’il y ait toujours une excuse pour justifier le fait que le Belge n’a toujours rien montré de ce qu’il a proposé à Chelsea. Nous sommes en janvier 2021, il est arrivé en juillet 2019. » Pour le journal madrilène, Hazard est « à des années-lumière du joueur qu’il était et pour lequel le Real a déboursé 120 millions d’euros ».

« L’espoir éternel de Madrid », peut-on lire du côté de AS. « Pour l’instant, Hazard a du mal à démarrer. Ce week-end il était titulaire, mais est encore loin de son meilleur niveau. Les blessures sont à blâmer pour cette mauvaise période au Real. Hazard est revenu une énième fois après la dernière d’une longue liste de blessures. Une situation nouvelle pour lui, habitué à disputer 50 matches en moyenne par saison à Chelsea. […] Les chiffres du Belge au Real Madrid sont décevants. »