ATP Antalya: David Goffin, expéditif face à Stefano Travaglia, file en demi-finale

Goffin, 30 ans, a pris un excellent départ dans la rencontre en menant 3-0 puis 5-1 dans le premier set. Travaglia réalisait ensuite le break et revenait à 5-3. Mais le numéro 1 belge ne tremblait pas et s’adjugeait la première manche 6-3.

David Goffin s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d’Antalya, joué sur surface dure, lundi en Turquie. En quarts de finale, le Liégeois, 16e mondial et tête de série N.2, s’est imposé 6-3, 6-2 en 1h02 face à l’Italien Stefano Travaglia (ATP 75).

Pour une place en finale, La Goff affrontera le vainqueur du duel entre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 40e joueur mondial et tête de série N.6, et l’Australien Alex De Minaur, 23e joueur mondial et tête de série N.4.