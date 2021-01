Royaume-Uni: 250.000 faillites de PME attendues sans nouvelles aides

Quelque 16,8 millions de personnes travaillent pour des PME, rappelle la FSB.

Enfin, la proportion de PME qui prévoient une baisse de leur rentabilité ce trimestre est également à un niveau record, soit 58%, d'après l'indice des PME de la FSB.

M. Cherry souligne que cette enquête a été menée avant la mise en place du confinement actuel en Angleterre et déplore qu'après "un début exceptionnellement bon" des systèmes d'aides gouvernementaux aux entreprises lors du premier confinement au printemps, les mesures de soutien soient dorénavant décevantes.

"Il y a des aides substantielles pour maintenir à flot les petits commerces, les restaurants et les loisirs" mais "le gouvernement doit réaliser que la communauté des PME dépasse largement ces trois secteurs", poursuit M. Cherry.

La semaine dernière, l'autorité britannique des marchés avait évalué dans une autre étude que quelque 4.000 sociétés financières, surtout de petite et moyenne taille, risquaient de mettre la clé sous la porte.

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par la pandémie de nouveau coronavirus, et l'un de ceux où la contraction économique engendrée a été la plus brutale, après plusieurs confinements et de nombreuses mesures de distanciation et freins à l'activité.