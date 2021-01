Coronavirus - L'aéroport d'Heathrow a perdu près de 60 millions de passagers l'an dernier

Le trafic de passagers via l'aéroport d'Heathrow, le plus grand des aéroports londoniens, a chuté de près de 73% l'an dernier, à 22,1 millions de voyageurs, une conséquence des confinements et mesures anti-coronavirus.

Par Belga