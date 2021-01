Le taux d'épargne des ménages a fortement diminué au 3e trimestre (BNB)

Après avoir atteint un plus haut historique au deuxième trimestre, le taux d'épargne des ménages a nettement reculé au troisième trimestre, qui correspond aux mois d'été (juillet, août et septembre) et a été marqué par le déconfinement consécutif à la première vague de l'épidémie de Covid-19.

Par Belga