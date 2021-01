Restaurants: le guide Michelin dévoile ses étoiles belges

Comme chaque année, tout le gratin de la gastronomie belge attend avec impatience la remise des bulletins du guide Michelin, qui dévoile ce lundi son édition 2021 pour la Belgique et le Luxembourg. Au total, le Guide Michelin Belgique et Luxembourg ne référence pas moins de 137 restaurants étoilés .

Deux nouveaux restaurants doublement étoilés

Le Guide Michelin Belgique et Luxembourg 2021 accueille également deux nouveaux restaurants doublement étoilés : le jeune chef Maarten Bouckaert chez Castor (Beveren‑Leie) et le tandem de chefs Bart Desmidt et Philip Vandamme qui poursuivent avec succès le nouveau concept du Bartholomeus (Knokke).

Pour compléter le palmarès de cette édition, dix nouveaux établissements sont récompensés d’une Etoile Michelin.

Le prix Jeune chef a été attribué à Manon Schenck, cheffe au restaurant « La table de Manon ».

