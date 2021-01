Kazuyoshi Miura, 53 ans et footballeur le plus âgé de l’histoire, prolonge encore avec Yokohama FC

Le Japonais Kazuyoshi Miura, qui détient déjà le record du footballeur professionnel le plus âgé, a prolongé d’un an son contrat avec Yokohama FC. Le joueur, qui aura 54 ans en février, jouera une saison de plus avec le club japonais de J-League.

«King Kazu» entamera sa 36e saison en club, lui qui a débuté au Brésil, à Santos, en 1986. Ce nouvel exercice débutera au lendemain de son 54e anniversaire, le 26 février. «Mon ambition et mon enthousiasme pour le football ne font que grandir», a déclaré Miura, cité sur le site de son équipe.