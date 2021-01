L’Euro d’Axel Witsel est fortement compromis: quel joueur pour le remplacer chez les Diables rouges?

À 31 ans (32, ce mardi), Axel Witsel vit peut-être l’un des moments les plus compliqués de sa carrière. Le milieu de terrain – qui s’est érigé comme un véritable cadre des Diable rouges au gré des années – souffre d’une rupture du tendon d’Achille et sera absent de longs mois. Au point que sa participation à l’Euro est déjà fortement compromise. Ce qui constituerait une énorme tuile pour Roberto Martinez.

Bien conscient de la problématique liée à cette blessure, Philippe Albert, notre consultant sur l’actualité du football, ne voit pas cela d’un bon œil. « C’est toujours une situation délicate, d’autant plus quand c’est un pion essentiel de l’équipe nationale. Évidemment, on ne souhaite de blessures à personne. Mais, dans le cas présent, il s’agit de quelqu’un de très important grâce à son expérience, sa lecture du jeu, son anticipation et son placement. Ce serait un sacré coup dur pour les Diables en cas de forfait pour l’Euro », avance l’ancien Diable rouge. « Maintenant, la médecine moderne s’est développée et, connaissant la faculté de récupération d’un joueur professionnel, il faut espérer qu’il revienne à 100 %. Axel fait partie de ces joueurs qui peuvent récupérer rapidement. Mais avant cela, il faudra connaître le verdict final et l’indisponibilité précise. »