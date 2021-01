Le classement du Soulier d’Or dévoilé au fil des jours: Xavier Mercier (OHL) 9e et Jonathan David (ex-Gand) 10e

À la liste des joueurs classés de la 11e à la 41e place, il convient d’ajouter Jonathan David (La Gantoise, 10e avec 14 points) et Xavier Mercier (OHL), 9e avec 23 points. Le premier avait fait fort de janvier à mars (8 matches, 9 buts et 1 assist) et le deuxième, promu avec l’OHL, d’août à décembre (19 matches, 4 buts, 12 assists).

Les huit premiers sont donc, de toute évidence et par ordre alphabétique : Bongonda, Holzhauser, De Ketelaere, Mata, Mignolet, Onuachu, Refaelov et Vanaken. Les 6e, 7e et 8e seront dévoilés ce mardi, et le vainqueur mercredi soir.