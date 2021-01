Les classiques printanières et le Tour de France au programme de Jasper Stuyven en 2021

Jasper Stuyven sera un des leaders de l’équipe avec Mads Pedersen sur les classiques printanières telles que le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix. Les deux coureurs participeront également au Tour de France, aux côtés de Vincenzo Nibali et Bauke Mollema.

Après les classiques printanières, Stuyven et Pedersen accompagneront Vincenzo Nibali et Bauke Mollema sur le Tour de France, prévu du 26 juin au 18 juillet, où ils pourront rouler pour des victoires d’étape.

En plus de la Grande Boucle, Nibali, 36 ans, et Mollema, 34 ans, participeront aussi au Tour d’Italie, remporté en 2013 et en 2016 par Nibali. Mollema, pour sa part, voudra connaître une meilleure saison après une fracture du poignet encourue sur le Tour en septembre dernier.