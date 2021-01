Trophée des champions: Mauricio Pochettino face au chantier de l’attaque du PSG

Le nouveau technicien argentin ne compte que dix maigres jours de vécu avec son groupe et aborde seulement son troisième match. Nettement insuffisant à Saint-Étienne (1-1), un peu plus ordonné contre Brest (3-0), le jeu d’attaque parisien est largement perfectible. Petit état des lieux avant que « Poche » ne parte à la conquête du tout premier trophée de sa carrière d’entraîneur.

Le N.10 parisien a repris la course. « On ne sait pas encore » s’il jouera contre l’OM, « on prendra une décision tous ensemble », a seulement lâché le technicien argentin après la victoire contre Brest.